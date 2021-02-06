Resmi Gazete: Akıncı’ya Köşklüçiftlik’te ofis

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya talebi doğrultusunda Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik semtinde ofis verildiği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Akıncı’ya “KKTC Cumhurbaşkanlığı” yapmış diğer isimlere olduğu gibi ofisin yanısıra makam aracı, sekreter ve odacı/şoför de tahsis edildi. Mustafa Akıncı’nın ofisi 9 Kemal Zeytinoğlu Sokak Köşlüçiftlik adresinde yer alacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi: