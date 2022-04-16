Res-Bir: Elektrikte bu tarifeler sonumuzu getirir

Restorancılar Birliği, elektrik tarifelerinde yapılan olağanüstü zamların ardından, Başbakan’ın sözüne rağmen indirime gidilmemesini eleştirdi, “Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz” dedi.

Res-Bir tarafından yapılan açıklamada, “Ekonomi politikalarının bu kadar zig zaglar çizdiği bir ülkede iş dünyasının hayatta ve ayakta kalması mucizeden öte bir şey olsa gerek” yorumu yapıldı.

Res-Bir şu görüşlerini de paylaştı:

“2018’den beri yara alan ve pandemi itibariyle ağır yaralı ve entübe duruma gelen sektörümüzün bu yaşanan zig zaglı ekonomi politikalarından sağ çıkması neredeyse imkansız hale gelmiştir.”

“Sayın Başbakan geçtiğimiz hafta açıkladığı indirimler için yeterli değil ama olsun diye düşünürken, özellikle elektrik indiriminin sadece bir ay için geçerli olması sektörümüzün sonunun geldiğinin ilanıdır”