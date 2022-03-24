RES-BİR: “Ekstra vergi restoranları ve turizmi daha da zora sokacak”

Restorancılar Birliği, Maliye Bakanı Sunat Atun’un, ‘süt ve bira kısayı’ yaparak, alkollü içeceklere ekstra vergi konması adımını ‘ekonomik akıldan uzak’ olarak değerlendirdi, kararın geri alınmasını talep etti.

Açıklama şöyle:

“Maliye Bakanı Sunat Atun’un süt ile bira kıyaslaması yaparak alkollü içeceklere ekstra vergi konması adımı üzülerek görmekteyiz ki ekonomik akıldan uzak, zaten zorda olan birçok işletmeyi daha da zora sokacak bir yaklaşım olmuştur.

Yerli üretimimiz olan sütün, ithal edilen bir ürün olan biradan daha ucuz olması, yıllardır planlı bir tarım ve hayvancılık politikamızın olmamasının hazin bir sonucudur. Bir turizm ülkesi olan KKTC’de tüm esnaf ve sektörler kan ağlarken, tam da turizm mevsimi öncesi alkollü içeceklere yönelik böyle bir vergilendirme hem restoranları hem de turizm sektörünün tüm paydaşlarını daha da zora sokacaktır. Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği olarak talebimiz, bu kararın acilen yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınmasıdır”.