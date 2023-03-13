“Rektör, DAÜ bütçesindeki açığın daha da büyümesine neden oldu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), ekonomik anlamda ciddi bir yıkım içerisine giren DAÜ’nün, tedbirsizlikler nedeniyle batmak üzere olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ciddi yanlışlar yapan Rektör Aykut Hocanın’ın, DAÜ bütçesindeki açığın daha da büyümesine sebep olduğuna vurgu yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirmede, son 3 yıldır DAÜ’nün uzatmalara bırakıldığını söylediklerini, son 3 yılda somut olarak hiçbir konuda tedbir almayan bir Rektörlük ile karşı karşıya kalan üniversitenin öğrenci sayısındaki azalmaya bağlı gelirlerinin de ciddi anlamda düştüğü belirtildi.

“Hocanın bütçedeki açığın daha da büyümesine sebep olmuştur”

2023 yılı taslak bütçenin görüşüldüğü ÜYK toplantısında Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın “2023 yılı için maaşlardan kesinti yapılmayacak” diye söz verdiği ancak bugün üniversitenin gelirleri ve öğrenci sayısına bakıldığında bunun mümkün olmayacağının görüldüğü belirten açıklama şöyle devam etti:

“2020 yılı için hazırlanan bütçede öngörülen açık 35 Milyon iken, 2023 yılı için yönetimin yapılan çalışmaları dikkate almaksızın hazırladığı bütçede öngörülen açık 410 milyon TL idi. Ancak 2023 yılı taslak bütçesinde öngörü olarak bütçeye konan Ocak ayı hayat pahalılığı oranı, Bahar dönemi öğrenci sayısı ve dolar kuru tahminlerinde işin ehli kişilerin öngörülerini dinlemediğinden ciddi yanlışlar yapan Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın bütçedeki açığın daha da büyümesine sebep olmuştur.”

“Maaş kesintisi yapacak yönetimi DAÜ BİR-SEN desteklemeyecek”

Açıklamada, “Tüm çalışanların bilmesini isteriz ki, kurumumuzu göz göre göre batmaya sürükleyen, 3 yıldır mali açıdan hiç bir tedbir almayan, üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tasarruf tedbiri almayan, layıkıyla tanıtım faaliyeti yapmayan ve daha önceden kurumsallaşmış olan tanıtıma ilişkin en önemli ofisin dağılmasına neden olup öğrenci sayısını düşüren ve böylesine güzide bir kurumdan ekmek kazanan çalışanların geleceğini düşünmeyen ‘öngörüsüz’ ve ‘ben yaparım olur’ algısına sahip bir yönetimi maaş kesintisi yapmak üzere DAÜ BİR-SEN desteklemeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

“Kuruma sahip çıkma” çağrısı

Açıklamada, “Buradan hem VYK’ya hem ÜYK’ya hem de Senato’ya çağrı yaparak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalarını, bu kötü gidişata sessiz kalmamalarını aksi halde, bu kötü durumun yaratacağı sonuçlardan ve sorumluluklarından kaçamayacaklarını hatırlatmak isteriz” denildi.