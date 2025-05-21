Rejim, eylem yasaklamaya başladı

28’i öğrenci 29 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs kazası üzerine trafik güvenliğinden endişe duyan öğrenci ve velilerin Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylem, polis engeline takıldı. İddiaya göre bazı çocuklar polis karakoluna götürüldü.

Pek çok çocuk ve veliyi, Erenköy’den Lefkoşa’ya taşıyacak olan otobüsün yola çıkması, “Turistik” olduğu ve “öğrenci taşıma izni bulunmadığı” gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

Yaşananlara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “rejim, aynen Türkiye’de olduğu gibi eylem yasaklama, engelleme yoluna başvurmuş durumda” dedi.

Karpaz’dan çevre aktivisti Fırat Borak ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında otobüsün engellenmesine karşın pek çok ailenin, özel araçlarıyla Lefkoşa’ya geldiğini, bu kapsamda eylemi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı çocukların polis karakoluna götürüldüğünü açıkladı.

“Kim hangi hakla Anayasal bir hak olan eylem yapma hakkı ve seyahat özgürlüğünü engelliyor?” diye soran Özersay, “Zaten hükümetin sorumluluğunda olan taşımacılıkla ilgili zaafiyet nedeniyle yaşanan kazada psikolojileri alt üst olan çocuklarımızı Polis karakoluna kim neden götürür? Ne yapmaya çalışıyorsunuz “ ifadelerini kullandı.