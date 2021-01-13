Rauf R. Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde anıldı
1'inci Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.
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1'inci Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra bazı bakanlar, siyasiler, dernek, kurum, kuruluş, okul temsilcileri ve Denktaş ailesi katıldı.
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Etiketler : Rauf Raif Denktaş