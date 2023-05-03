Rauf Kasımov’un öğrencilerinden Şampiyon Melekler anısına Kıbrıs Piyano Resitali

Murat OBENLER

Piyanist-hoca Rauf Kasımov’un öğrencileri 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına bir konser düzenliyor. 2005 yılından itibaren Kıbrısta yaşamını sürdüren ve hem birçok festivalde sahne almış hem de birçok genç yetiştirek ülkemizde değerli sanatsal çalışmalara imza atan Rauf Kasımov’un öğrencileri 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda Şampiyon Melekler anısına Kıbrıs Piyano Resitali gerçekleştirecek. Biletlerin 200 TL olduğu konser için Online: biletfest.com, Lefkoşa & Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser Girişinden bilet temin edilebilir. Rezervasyon için ise 0392 815 75 40, 0542 852 2385 / 0533 870 0593 nolu telefonlar aranabilir.

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamındaki resitalin programı:

☆Milada ÇINAROĞLU, piano

F. KUHLAU Sonatina in C Major

☆Teoman EYÜBOĞLU, piano

F. CHOPIN Nocturne in C Sharp Minor

☆İpek ÖZKAN, piano

F. CHOPIN Mazurka in G Minor

☆İsmet GÜRMEN, piano

S. HELLER Flying Leaves

M. MIER Opening Night Jazz

☆Elif Ecem ÖZKAN, piano

F. KUHLAU Sonatina in C Major

☆Burcu AKBATU, piano

J. HAYDN Sonatina in B minor

☆Masal GÜL, piano

W.A. MOZART Sonatina in F Major

☆İrem BİLEN, piano

L.van BEETHOVEN Pathetique Sonata

☆Can SAKKAOĞLU, piano

F. CHOPIN Ballade No. 1 in G minor

F. CHOPIN Ballade No. 2 in F Major

S. RACHMANINOFF Moment musicaux Nos.3 & 4

S. RACHMANINOFF Etude tableaux Op.39 No.6