Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davası ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı, davada tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve otelin mühendisi Halil Bağcı teminatla serbest bırakıldı. Şampiyon Melekler’in aileleri isyan etti.

6 Şubat depremlerinde 35’i Kıbrıslı Türkten oluşan toplamda 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve otelin mühendisi Halil Bağcı Ankara Gazi Üniversitesi’nin ek raporundan sonra serbest bırakıldı.

“Rapor cinayete ortaklık etmediği sonucunu mu doğurdu?”

Şampiyon Melekler’in aileleri sosyal medyada duruma isyan ederken, “Yeni rapor cinayete ortaklık etmediği sonucunu mu doğurdu. Tahliyenin beraat olmadığının altını çizen aileler “Her bir çocuğumuzun hesabını soracağız” ” ifadelerine yer verdi.

Davanın ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan Cuma günü gerçekleşecek.