Radboud Üniversitesi öğrencilerine Kıbrıs sorunu ve çözümü anlatıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Dilek Latif ve Doç. Dr. Sertaç Sonan Hollanda'daki Radboud Üniversitesi’nin Çatışma, Bölgeler ve Kimlikler Yüksek Lisans programı öğrencilerine yönelik düzenlenen panele katıldı.

Çatışma, Bölgeler ve Kimlikler Yüksek Lisans programı öğrencilerinin Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri saha çalışmaları için düzenlenen panelde, Latif ve Sonan tarafından Kıbrıs sorunu ve çözümüne ilişkin görüşler tartışıldı.

Latif, özellikle çatışma, bölge ve kimlikle ilgili konularında uzmanlık sağlayan yüksek lisans programına Hollanda yanı sıra yurtdışından öğrenci alımları yapıldığı bilgisini paylaşarak, programın öğrencileri çekme konusunda seçkin bir geçmişe sahip olduğunu aktardı.

Programın, müfredatlarının bir parçası olarak ve yüksek lisans tez çalışmaları kapsamında öğrencilerinin çatışmadan etkilenen bölgelerde saha çalışmasına katılmalarını teşvik edildiğini de dile getiren Latif, “Radbound Üniversitesi bu yıl böylesine önemli bir eğitim için destinasyon olarak Kıbrıs'ı seçti. 30 öğrenci ve 2 danışman Kıbrıs'a bir saha gezisi düzenledi” şeklinde konuştu.



Latif, öğrencilerin Kıbrıs’ta bulundukları süre zarfında akademik, kültürel, siyasi ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri yanı sıra ilgili diplomatik ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile de görüşme şansı yakaladıklarını kaydetti.

Panelde söz alan Latif, Kıbrıs'ta barış çalışmaları ve özellikle barış eğitimi konusundaki engeller hakkında bilgi vererek, bu bağlamda eğitimin ve tarihin siyasete nasıl alet edildiğine dikkat çekti.

Sonan ise panelde, Kıbrıs’taki yolsuzluk ve iyi yönetim zafiyetinin yarattığı sorunlara işaret ederek, Kıbrıs sorununun devam etmesinin Kıbrıs’ta her iki toplumda da yolsuzlukla mücadeledeki olumsuz sonuçlarını dile getirdi.



Panel sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrencilere saha eğitiminin amacı doğrultusunda çatışmalı bölgeler, sınırlar, kimlikler ve algılar arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağlandı.