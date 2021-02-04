Raab: Müzakerelerde daha açık ve esnek yaklaşım olmalı

Çalışma ziyareti için Kıbrıs’ta bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasına olan desteğini teyit etti.

Raab, Başkanlık Sarayında yer alan görüşmenin ardından kendi Twitter hesabındaki paylaşımında “Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile görüştüm; görüşme sırasında Birleşik Krallığın desteğini tekrarladım ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusundaki müzakerelerde daha açık ve esnek bir yaklaşım olması için çağrıda bulundum” diye yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile ise saat 15.00’te bir araya geldi.

Raab'ın gelişinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Görüşmede Tatarı’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.