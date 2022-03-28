“Pygmalion bir demokrasi müzikali” sahnelendi

Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen, Gibetsu ile Tiyatro Su’nun ortak oyunu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen, Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettiği oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

“Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma” yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi.

Gecede oyunun yazarı Burçhan Göze’ye, oyunun yönetmenleri Derman Atik ile Cenk Gürçağ’a, oyunun müzikleri düzenleyen Adamos Katsandonis ve Kâmil Atik’e, dans ve koreografi yönetmeni Erbil Akün’e plaket takdim edildi.