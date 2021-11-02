“Purnara mülteci kampı 1200 kişilik ancak 1800 kişi var”

Kıbrıs (güney) İçişleri Bakanı Nikos Nuris, “Kıbrıs göç sorunuyla ilgili olarak girdabın ortasındadır” dedi. Nuris, devlet televizyonu PIK’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay göç akımlarının geçmişteki tüm rakamların üzerine çıktığını belirtti.

Nuris, Purnara mülteci kampında 1,800 kişinin bulunduğunu ancak söz konusu alanın en fazla 1200 kişiyi misafir etmek kapasitesi olduğunu sözlerine ekledi. Nuris, hükümetin düzensiz göçmenlerin geldiği 4 noktanın 3’ündeki mülteci geçişlerini kısıtlamayı başardığının altını çizdi.

Nuris, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gelen düzensiz göçmenlerin %80’inin geçiş noktası olarak kullandığı Yeşil Hat’ta sorun yaşanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Nuris, maruz kaldığı eleştirilerin daha yoğun hale gelmesinin ve göç meselesinde sonuna kadar açık kapı politikasını dayatmaya çalışan bazı kişilerin çabasının kafasında soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.