Psikologlardan ortak mesaj: Meslek Yasası şart

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eliz Volkan, Dünya Psikologlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, psikologların toplumsal yaşamda üstlendikleri kritik rollere dikkat çekti. Psikolojinin eğitim, sağlık, adalet, rehabilitasyon ve danışmanlık gibi pek çok alanda etkin olduğunu belirten Volkan, Kıbrıs’ın kuzeyinde psikologları koruyan bir meslek yasasının bulunmamasının toplum sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Volkan, psikoloji eğitimi almamış kişiler tarafından sunulan bilimsel temelden yoksun uygulamaların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Psikolojik hizmetlerin etik kurallar çerçevesinde, lisanslı ve standartlara uygun biçimde sunulması gerektiğini vurguladı. Psikolojinin az bilinen trafik, bilişsel ve örgütsel gibi alanlarının da toplum yararına yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Devlet destekli danışma merkezlerinin artırılması ve bu hizmetlerin sigorta kapsamına alınmasının önemine değinen Volkan, teknolojik gelişmelerin psikolojiye entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu, özellikle VR ve yapay zeka temelli uygulamalarda etik ve gizliliğin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kriz anlarında etkili bir psikolojik destek sisteminin bulunmadığını ifade eden Volkan, bu alanda kalıcı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. UKÜ’nün hem teorik hem uygulamalı eğitime önem verdiğini, nöropsikoloji laboratuvarı ve klinik programlarla öğrencileri mesleğe güçlü biçimde hazırladıklarını belirtti.

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, 10 Mayıs Psikologlar Günü’nün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda psikolojinin bilimsel kimliğini ve toplumdaki yerini hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir psikolog olarak, mesleğin saygınlığını ve halk sağlığını koruyacak bir meslek yasasının artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Berkmen, “bilinçaltı temizleme”, “kuantumla iyileşme”, “regresyon terapisi” ve “enerji gönderme uzmanlığı” gibi bilim dışı, denetimsiz uygulamaların psikolojik destek adı altında sunulmasından endişe duyduğunu belirtti. Bu yöntemlerin bilimsel bir temeli olmadığını ve bireylere zarar verebildiğini söyleyerek toplumu uyardı.

Psikoloji meslek yasasının yalnızca psikologları değil, toplum sağlığını da koruyacağını ifade eden Berkmen, bu alandaki uygulamaların denetlenmesinin ve çalışanların niteliklerinin belirlenmesinin hem etik hem de halk sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi.