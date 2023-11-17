“Protokolün imzalanması konusunda uzlaşıldı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, içinde bulunduğu mali krizden çıkaracağı düşünülen protokol taslağının sonuçlandırılması ve imzalanması konusunda uzlaşı sağlandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DAÜ-SEN yönetimi, sendikanın hafta sonu dahil olmak üzere protokolü müzakere etmeye hazır olduğu belirtildi; yetkinin; Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sorunlarına kapsamlı ve nihai çözüm bulmak için uzun süredir mücadele vermekteyiz. Bu bağlamda üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu çok kez tekrarlamıştık. Ancak üzülerek bu süreçte Üniversite yönetiminin üzerine düşeni yapmadığını gözlemledik. Tarafların adım atmaması nedeniyle hiçbir soruna çözüm bulunamadığı gibi 2024 yılında üniversitemizin bütçesiz kalma tehlikesi de ortaya çıkmıştır.

Hükümetin olumlu niyet beyanından icraata geçmesi için 16 Kasım 2023 tarihinde Meclis önünde eylem gerçekleştirdik. Bu eylem sonrasında Meclis Bütçe Komitesi oturumuna davet alarak katıldık. Komite'de temsil edilen siyasi partiler Üniversitemize 30 Kasım 2023 tarihine kadar ek süre verilmesi konusunda uzlaşıya varmışlardır. Bu görüşme sonrasında Eğitim ve Maliye Bakanları, Üniversite yetkilileri ile yaptığımız görüşmede protokolün acilen sonuçlandırılıp imzalanması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Sendikamız bu haftasonu dahil müzakere etmeye her zaman hazırdır.

Yetki ve sorumluluk Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüktedir. Bizler ise yapıcı yaklaşımlarla, popülizmden uzak ve iyi niyetle uzlaşı için görüşmelere hazırız.”