Protokol, ikinci doz aşıyı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün ikinci doz aşıyı yaptırdı.

Ptorokolün yanı sıra, bazı siyasiler ve sağlık çalışanları da ikinci doz aşıyı yaptırmaya başladı.

Tatar: "Vakaların düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünyada ve ülkede yaşanan Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bine ulaştı.

Açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısının, alınan tedbirler sonucunda düşüş göstermeye başladığına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz.

Covid-19 pandemisine karşı mücadelede bundan sonraki süreçte mutant varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki, bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz.”

Saner: “KKTC'nin durumu çok iyi”

Dünyaya genel olarak bakıldığında bir ay içerisinde hastalıkta çok ciddi bir tırmanış olduğunun görüldüğünü fakat ülkede alınan tedbirlerin yanı sıra doktorların vakaya ulaşma ve tedavilerde diğer ülkelere oranla çok daha iyi olunduğunu söyleyen Saner, diğer dünya ülkelerine oranla KKTC’nin hastalıkta çok iyi durumda olunduğunu kaydetti.

Saner, bugün 28 gün sonra ikinci doz aşı olurken Türkiye Cumhuriyeti’nden 40 bin doz aşı daha geldiğini ve bugüne kadar toplam 80 bin adet Covid-19’a karşı kullanılan Sinovac aşısının ülkeye geldiğini söyledi.

Saner, "her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olma üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sunuyorum".

“Aşılar aynı sıklıkla gelmeye devam edecek”

TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile dün yaptıkları görüşmede imzalanacak protokoller çerçevesinde aynı sıklıkla aşıların gelmeye devam edeceğini vurgulayan Saner, aşı planı çerçevesinde yaş gurupları ve önceliklere göre aşı çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin aşılanmasının başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Saner, bundan sonraki süreçte ülke ekonomisinin de önünün açılabilmesi için gerekli aşı çalışmalarının tamamlanması yönünde çalışacaklarını belirtti.

Önümüzde daha Covid-19 salgının devam edeceğinden dolayı tüm kişilerin maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymalarını söyleyen Saner, kurallar uyumaması halinde bulaş olacağını da kaydetti.

Pilli: "En büyük silahımız vatandaşların kurallara uymasıdır"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de ikinci doz aşısını bugün yaptırdı.

Pilli aşı sonrası şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen aşıyla birlikte toplam 80 bin aşı ülkemize gelmiştir. 40 bin kişi sinovac aşısını yaptırmış ve bugün itibariyle 2.dozuna başlanmıştır. AB'den gönderilen 2250 Pfizer-BioNTech aşının 1. Dozları tamamlanmış, 2. Doz için yine AB tarafından gönderilen 2250 adet pfizer BioNTEch aşılarının uygulanmasına başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 25 merkezimizde aşı uygulamaları devam etmektedir. 1. Doz aşılarını yaptıran vatandaşlarımızın aşı kartlarından 2. Doz için tarih ve aşı merkezlerini kontrol ederek aşılarını ihmal etmemeleri son derece önemlidir. Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300.000 kişinin yani toplumun %75ini aşılamaktır.

Toplumumuzun aşıya ulaşmasında sağladıkları katkıdan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve AB yetkilerine yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizde salgınla mücadelede en büyük silahımız vatandaşların kurallara uymasıdır.

Unutmayalım ki, halkımızın bireysel olarak aldıkları önlemlerle bizlere destek vermeye devam etmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması salgını atlatamamız için halen 1. Derecede önem arz etmektedir."

Özyılkan: "Ülkemize hayırlı olsun"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da bugün itibaren hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın planlaması çerçevesinde 2. doz aşı uygulamasının yapımına hastanede başlandığını ifade etti.

Bugün saat 13.00’ten 20.00’ye kadar Sağlık Bakanlığının açıkladığı program çerçevesinde aşıların yapılacağını dile getiren Özyılkan, ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.