“Protesto yapılması gereken en son eylemlilik uygulaması”

Karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış Kıbrıslı Türklerin sorunlarına yönelik oluşturulan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Yönetim Kurulu olarak, “Kimliksizler” grubunun 19 Kasım tarihinde Lefkoşa’nın güneyinde düzenleyeceği eyleme destek verilmemesi kararını duyurdu.

Basın açıklaması ile eyleme destek vermeme gerekçelerini de sıralayan hareket, ‘protesto’nun yapılması gereken en son aktif eylemlilik uygulaması olduğu görüşünü paylaştı.

“Eylemlilik bir kuruma baskı yaratmak için değil, kamuoyu yaratmak içindir” diyen Hareket, Platform olarak eylemlilik halinin ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısında da bulundu.

Açıklamada, “Şimdiye kadar hem güneyde hem kuzeyde yaptığımız lobi çalışmalarından ötürü kamuoyu hali hazırda bizden taraf iken ve sesimizi duyurabiliyorken, bütün bürokratik araçları tüketmeden neden böyle bir eylemliliğe ihtiyaç duyalım?” denildi.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi’nin açıklaması şöyle:

“Karma Evlilik Suç Değildir” başlıklı, kendine “Kimliksizler” diyen bir grubun, “ilk basın duyurusu” isimli bir doküman ile yaptıkları eylem çağrısını sizler gibi biz KESÇH Platformu Yönetim Kurulu olarak ilk defa bugün görmüş bulunmaktayız.

Platformumuz kurulduğundan beridir söylediğimiz gibi, karma evlilik bireysel değil; sistematik bir sorundur. Mağduriyetlerin sahibi olmadığı farkındalığımız ile toplumun gözünde, bu eylemliliği platformumuz ile ilişkilendirmeniz aslında bu sorunu ne kadar güzel bir şekilde kamuoyunda duyurabildiğimiz gerçeğini bize gösterdi.

‘Eylem’ olarak ifade edilen sokak hareketi ve kitle mobilizasyonunu yıllardır adamızda deneyimliyoruz. “Görünür olmak adına bir başlangıç” olarak düşünüldüğü belirtilen bu protesto çağrısı bizim fikrimizce yapılması gereken en son aktif eylemlilik uygulamasıdır.

Aktif eylemlilik sadece sokağa dökülmek ile alakalı değildir. Karma evlilik sorunundan muzdarip insanların hikayelerini topladığımız projemiz ile konuya alternatif, kültürel, insan odaklı ve veri tabanı destekli yaklaşımımız da aslında aktif eylemliliğin basın boyutundaki bir projesidir. Karma evlilik sorununa dair uzun metraj belgesel çekimi, bir başka sürdürmekte olduğumuz dijital medya araçlarımızı verimli kullanacağımız uygulamalarımızdandır.

Bürokratik çerçevede yaptığımız çalışmalarımızı zaten hali hazırda basın bültenlerinde paylaşıyoruz. Hem Güney’de hem Kuzey’de var olan pek çok siyasi örgüt ile yaptığımız toplantılar sayesinde bütün siyasi partiler ile eşit mesafede duruşumuzu elde ettik.

Platformumuzu anlatan bilgilendirme metni hazırlanma sürecinde AB ve BM nezdinde toplantılar ayarlamaktayız, bu dokümanı da Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’e kısa bir süre önce iletmiş bulunmaktayız. Bürokratik araçları mümkün olan en etkin biçimde kullanmak her daim önceliğimiz olmuştur.

Bu çalışmalarımız çerçevesinde hareketimize destek belirtip konuyu gündeme getiren vekillerimize teşekkür eder, diğer vekillerin de bu mücadelede bizleri yalnız bırakmamasını dileriz. Platformumuz bünyesinde çalışmalarımızdan haberdar olmak isteyen herkesi, bizleri resmi hesabımız olan @KarmaEvlilik’ten takip etmeye davet ediyoruz.

Bütün insanlar için eşit ve hakkaniyetli bir çözüm odaklı çaba platformumuz için esastır. Hiçbir şekilde ayrımcılık yaratma taraftarı değiliz. Bu konu hakkında da yapılacak her türlü girişime planlı programlı ilerlendiği taktirde desteğimiz olacaktır. Ancak KESÇH Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz oylama, oy birliği ile söz konusu eyleme platform adına destek verilmemesi kararına varmıştır. Bireysel olarak destek vermek isteyenler elbette bunu yapabilirler. Ancak Yönetim Kurulu’muzdan neden “Hayır” çıktığını şeffaf olabilmek açısından sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Bu eylem için bir takım çekincelerimiz mevcuttur.

“Bu eyleme destek vermiyoruz” diyerek çekilip gitmek gibi bir niyetimiz yoktur. Öncelikle, destek vermeme kararımızın nedenlerini sizlerle paylaşıyoruz:

- Platformumuz sadece “kimliksiz” insanların mücadelesi değil, diğer geçerli pasaportlara sahip olup da ayrımcılığa maruz kalmış olan bütün Kıbrıslıların mücadelesidir.

- Adanın her iki tarafında var olan mevcut statükonun hepimiz farkındayız. Karma evlilik sorunu çok hassas bir konudur, eylem sırasında tarafların kışkırtılması ihtimali ciddi sonuçlar doğurabilir.

- Karma evlilikten muzdarip olan insanların hali hazırda elinde bulunan haklarının alınması, örneğin AEK - Fenerbahçe maçında karma evlilikten muzdarip olan insanların yaşadıklarının benzerlerinin tekrardan yaşanması gündeme gelebilir.

- Olası bir olay halinde hangi avukatlar Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinde oradaki eylemci arkadaşlarımızı savunacak gibi pek çok bilinmez söz konusudur.

- Duyurulan eylem tarihine yaklaşık 20 gün vardır. Yeterince planlanmadan duyurulduğunu düşündüğümüz bu eylemin verimli olması açısından gerekli çalışmaları gerçekleştirmek için kesinlikle yeterli bir süre olmadığı kanaatindeyiz.

Karma evlilik mağdurlarını daha da mağdur etme ihtimali olan bu eylem, “şu an için” doğru bir mücadele yöntemi olmayacaktır. Hem Güney hem Kuzey Kıbrıs’taki siyasi faşizan zihniyeti beslemeye gidecek pek çok problemin öngörüsünü yapmaktayız.

Eyleme katılmayı düşünenlerin iyiliği için elimizden gelen en büyük destek, eylemi düzenleyenler ile samimi eleştirilerimizi paylaşmaktır. Bu çerçevede eyleme dair çözüm odaklı tekliflerimiz şu şekildedir:

- Hem Güney’deki hem Kuzey’deki sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler ile görüşmeler eylem duyurusundan önce yapılmalı, detaylara dair fikir alışverişinde bulunulmalıdır. Böylece destek veren bütün örgütler sürecin paydaşı olur.

- Güney basınının ilgisi çekildiğinde problemin derinliğine dair bilgi alabilecekleri İngilizce / Yunanca bilgi kaynağının hazır ve erişilebilir olması önemlidir.

- Böyle bir eylem çağrısı günümüz dijital araçlarını verimli kullanarak, uygun bir video ile ve her türlü sosyal medya platformundan şeffaf bilgiye ulaşılabilir bir içerik ile desteklenmelidir.

- Büyük bir eylem yapılacak ise önce güvenliğimizin sağlanması gereklidir.

- Hukuksal her türlü süreçte güvenilir olunması için hem Kuzey’den hem Güney’den en az iki avukat ile çalışması amaçlı bir münhal açılması önemlidir.

- Böyle bir eylemden önce, Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi uluslararası mekanizmalar ile iletişime geçilmeli ve destekleri talep edilmelidir.

- AB ve BM ile ilişkilerin geliştirilip onların desteklerinin alınmasını denemek ve diyalog kurma çabasını da eylem söylevine dahil etmek anlamlı olacaktır.

Hem Kuzey’de hem Güney’de yükselişte olan aşırı faşist zihniyetlerin ekmeğine yağ süren bir sonuç getirmesi olasılıklar içerisindeyken, sokağa çıkmak katılımcıları mağdur etme ihtimalinden dolayı bir duyarlılık meselesine dönüşmüştür. Platform olarak teklifimiz, bu eylemlilik halinin ifade ettiğimiz hazırlıkların yapılması çerçevesinde ileri bir tarihe ertelenmesidir.

Güney Kıbrıs’ta bulunan kurumlara karşı aktif eylemliliğe geçmeden önce söz konusu kurumlardan toplantı talep etmemiz gerekmektedir. Bu toplantı taleplerinin sonuçlarına göre aktif eylemlilik planlamak konusunda daha rahat öngörüde bulunabiliriz. Eylemlilik bir kuruma baskı yaratmak için değil, kamuoyu yaratmak içindir. Şimdiye kadar hem güneyde hem kuzeyde yaptığımız lobi çalışmalarından ötürü kamuoyu hali hazırda bizden taraf iken ve sesimizi duyurabiliyorken, bütün bürokratik araçları tüketmeden neden böyle bir eylemliliğe ihtiyaç duyalım?

Bizce de #KarmaEvlilikSuçDeğildir. Yaşanılan çok boyutlu mağduriyet sebebi ile çaresiz ve kimsesiz bırakılmış pek çok insan olduğunu bu eylem çağrısı ile bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Her bireye en doğru yol ve yöntem ile yardımcı olmaya çabalamak odak noktamızdır. Doğru yöntem ve birliktelik sayesinde hak arayabileceğimizin farkındalığı ile bütün ilgilileri bizlerle tanışmaya davet ediyoruz.

https://linktr.ee/karmaevlilik”