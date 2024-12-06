Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gönyeli Çemberi'ni büyük ölçüde rahatlatacak yonca kavşak çalışmalarının nisan ayına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kuzey Çevre Yolu'nun yanı sıra Gönyeli Koop. Işıkları Çemberi'nden, Hamitköy Çemberi'ne kadar devam eden kavşakların da düzenlenmesi için proje çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, “Bu projelerin bitmesiyle trafiğimiz büyük ölçüde rahatlayacak, akış hızlanacak” dedi.

“Projenin yol yapımı Alayköy istikametinden yapılan çalışmalarla belli bir noktaya geldi”

Bakan Arıklı TAK’a yaptığı açıklamada, Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Kuzey Çevre Yolu projesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Projenin yol yapımının Alayköy istikametinden yapılan çalışmalarla belli bir noktaya geldiğini ifade eden Arıklı, Gönyeli Çemberi'ni büyük ölçüde rahatlatacak yonca kavşak çalışmalarının ise nisan ayına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“İlgili firma ekipmanlarını Kuzey Çevre Yoluna kaydırdı”

İhaleyi kazanan firmanın aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin de yollarını yapan firma olması dolayısıyla öncelikli olarak yerleşke yolları ve bu yolların bittiğini belirten Arıklı, ilgili firmanın ekipmanlarını Kuzey Çevre Yolu'na kaydırdığını ifade etti.

Yoncada yer alacak “döner kavşak” denilen köprünün önemli aksamlarının Türkiye’de yapıldığı bilgisini veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Netice itibarıyla bu yol 2025 Nisan’a kadar tamamlanacak, trafik büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.

“Projelerin bitmesiyle akış hızlanacak”

Kuzey Çevre Yolunun yanı sıra Gönyeli Koop. Işıkları Çemberi'nden, Hamitköy Çemberi!ne kadar devam eden kavşakların da düzenlenmesi için proje çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, “Bu projelerin bitmesiyle trafiğimiz büyük ölçüde rahatlayacak, akış hızlanacak” diye konuştu.