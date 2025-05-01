“Projelerimizi engelleyemeyeceksiniz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Dikmen Belediyesi’nin yeni oluşturduğu ‘Kent Güvenlik Sistemi Merkezi’ ve damacana su dolum tesisinin devam eden inşaatı, “arazinin belediyeye ait olmadığı” gerekçesiyle Girne Kaymakamı görevine vekalet eden Merkez Kaymakam tarafından mühürlendi.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM’e konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, söz konusu arazinin 1987 yılında Dikmen Belediyesi’ne verildiğini ve bu arazinin o yıldan bu yana belediyenin kullanımında olduğuna vurgu yaptı.

Dikmen Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana halkı için çalıştığını belirten Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Binamız ‘izinsiz ve ruhsatsız’ olduğu gerekçesiyle Girne Kaymakamlığı tarafından mühürlendi. Oysa biz projemizi Şehir Planlama Dairesi’ne sunduk. Gelen yanıt, arazinin belediyeye ait olmadığı yönünde oldu. Bu arazi 1987’de bakanlık kararıyla belediyeye verilmişti ve 37 yıldır kullanımımızda. Küçük, 200 metrekarelik bir yerden bahsediyoruz ve kamu yararı söz konusu. İskân Dairesi’ne başvurduk, resmi kullanım hakkının yeniden belediyeye verilmesini talep ettik” dedi.

“Niyazi Bey polisi arayarak projeye müdahale etti”

Açıklamasında görevden alınan Merkez Kaymakam Niyazi Öztürk hakkında da bazı iddialar ortaya koyan Dikmen Belediye Başkanı Çelebi, Öztürk’ün polisi arayarak projeye müdahale ettiğini ve projenin mühürlenmesini sağladığını belirtti. Çelebi, konuşmasının devamında şu iddiaları dile getirdi:

“Bizim işlerimize engel olan Kaymakam Bey ile iki dönemdir belediye başkanlığı yarışında beraberdik, galip ben çıktım. Ben burada kıskançlık ve hazımsızlık görüyorum. Böylesi saldırgan bir tavırla bir yöneticinin çirkin davranışta bulunmasını hazmedemiyorum. İlginçtir ki, söz konusu kişi Dikmen Belediyesi’nden 45 metrekarelik bir bahçe evi ruhsatı aldı. Biz gidip ölçtük ve söz konusu kişi 45 metrekare yapması gereken evi 100 metrekareye tamamlamıştır. Onda bir mühür gerekmez, hatırlı kişidir. Kendi arazisi üzerinde 700 metre uzunluğunda telleme yaptı, ona da izin yok, mühür de yok. Ama Dikmen Belediyesi’nin halkına götürdüğü hizmeti engellemede şampiyon. Biz Dikmenliler olarak hiçbir zaman halka giden hizmetin engellenmesine izin vermedik. Niyazi Bey, kendi bahçe eviyle ilgili olanları nasıl izah edecek? Vatandaş kendi evinde vergisini öderken, Kaymakam Bey 6 bin 750 TL’lik harcı nasıl ödedi? Bunun cevabını kamuoyu bekliyor. Niyazi Bey bizim projemizi engelleyemeyecek. ‘Ben Dikmen Belediyesi’ne hizmet götüreceğim’ diyen kişi, şimdi Dikmen Belediyesi’nin projesini engellemeye çalışıyor.”

“İnanıyorum ki bu yanlışlık giderilecek”

Dikmen halkının konuya oldukça tepkili olduğunu söyleyen Yüksel Çelebi, “İnanıyorum ki İçişleri Bakanlığı bu eksik olan evrakı tamamlayacak ve biz projemize devam edeceğiz. Bir yanlışlık olmuştur diye düşünüyorum. Biz Dikmen Belediyesi olarak halkımıza sahip çıkacağız. Dikmen her tarafı çiçek olana kadar mücadele edeceğiz. Dikmen Belediyesi güçlü ve saygın bir kurumdur.” ifadelerini kullandı.

“Zeytin bahçesinin peşkeş çekileceği söylemleri var”

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen, bir zeytin bahçesindeki zeytin ağaçlarıyla ilgili kısa bir açıklama da yapan Yüksel Çelebi, “Bir arkadaşımızın bahçesindeki zeytin ağaçları parçalandı, biz de 15 gün sonra yerine iki katı fazlasını ektik. Gelen duyumlar arasında ilgili arkadaşımızdan bunun alınacağı ve başka birine peşkeş çekileceği söyleniyor. Eğer bu doğruysa bu çok büyük bir yanlıştır. Umarız, yeni göreve başlayan Girne Kaymakamı bu yanlışa düşmez.” şeklinde konuştu.