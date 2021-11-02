Prof. Kostrikis: (Güneyde) Covid vakalarındaki şimdiki artış Delta+ mutasyonuna bağlı olabilir

Kıbrıs Üniversitesi Biyolojik Bilimler Profesörü Leontios Kostrikis, Kıbrıs’ta (güneyde) şimdi artmakta olan Covid-19 vakalarının Delta+ mutasyonuna bağlı olabileceğini, Kıbrıs’ta yeni mutasyonun ilk iki vakasının bulunduğunu bildirdi.

Cumartesi günü Geroskipou’daki bir etkinliğin konuşmacısı olan Prof. Kostrikis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), yeni mutasyona bağlı olarak vakalarda az bir artış olduğunu, bununla Ekim 2021’in ilk haftasından ayın son haftasına kadar dönemde enfeksiyonların sıralamasını inceleme fırsatı buldukları gelecek (bu) hafta ilgileneceklerini söyledi.

Kıbrıs’taki aşı oranıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Prof. Kostrikis, tatmin edici olduğunu belirtti ancak bir duraklama dönemine girmekte olunduğunu, Kıbrıslıların aşılanmaya devam etmeleri için yeni bir itici güce ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Prof. Leontios Kostrikis, Kıbrıs halkının pandemiden çok yorulduğunu, aşılanma programını tamamlamanın ve arzulanan orana ulaşmanın çok önemli olduğunu, nüfusun %85’inin aşılandığını görmeyi istediğini ifade etti; ayrıca kişilerin ikinci dozdan 4 ay sonra bir üçüncü doza ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Prof. Kostrikis, Delta+’un varyantının Delta’nın etkilerine sahip olmayacağını umduğunu, yeni Covid dalgası olmayacağını tahmin ettiğini ancak şimdiki dalganın geçmesinin daha uzun olabileceğini belirtti.

Kıbrıslı Profesör, Kıbrıs’ın 2021’in sonuna, 2022’nin başına kadar daha iyi bir durumda olacağını, aşılama programının da hedeflere ulaşacağını tahmin ettiğini duyurdu.