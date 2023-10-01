Poyzan Sağıroğlu’nun ‘Geçmişin İzleri’ adlı şiir kitabı yayınlandı.

Sağıroğlu, kitaplaştırdığı şiirlerde “sevgiyi, aşkı, mutluluğu, özlemi,isyanı” anlatığını belirtirken, “kimi zaman sevgiliden, kimi zaman tanrıdan, kimi zaman da vatandan ilham aldığını” belirtti. Sağıroğlu kitabın önsözünde “Bütün yazı ve şiirlerimi multuluğun özlemi ile yanan acıları unutmak, bütün insanlığın acılarına merhem olmak, şu boşa geçen hayatımızda hasret kaldığımız bir tebessümü, bir tadı unutturmamak için yazıyorum. Yazdıklarımdaki bütün duyguları büyük bir coşkuyla bütün insanlığa ve doğaya iletmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu’nun daha önce de yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.