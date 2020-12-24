Posta Dairesi posta hizmetleri kabulü durdurulan ülkeleri açıkladı

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, dünya genelindeki Covid -19 salgını nedeniyle dünden itibaren PTT A.Ş. tarafından “uçak” ve “yüzey” posta hizmetleri kabulü durdurulan ülkeleri açıkladı.

Açıklamaya göre, uçak kabulü durdurulan ülkeler (kayıtlı uçak mektup postası gönderileri, uçak koli ve apg):

KKTC, Angola, Myanmar, Arjantin, Papua Yeni Gine, Aruba, Paraguay, Barbados, Ruanda, Bolivya, Samoa, Botsvana, Sudan, Bruney, Surinam, Çuraçao, Suriye, Çad, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Tanzanya, Ekvator, Türkmenistan, Etiyopya, Uruguay, Eritre, Yemen, Fiji, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Fransız Polinezyası, Gana, Honduras, Kostarika, Küba, Lesoto, Makao, Mali, Moğolistan, Moritanya, Mozambik.

Yüzey kabulü durdurulan ülkeler (kayıtsız yüzey mektup postası gönderileri ve yüzey koli) ise şunlar:

Afganistan, Makao, Angola, Maldivler, Arjantin, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Aruba, Moritanya, Barbados, Mozambik, Bolivya, Myanmar, Botsvana, Nepal, Bruney, Panama, Cibuti, Papua Yeni Gine, Çurçao, Paraguay, Çad, Peru, Demokratik Kongo Cum. (Zaire), Ruanda, Ekvator, Samoa, Eritre, Sudan, Etiyopya, Surinam, Estona, Suriye, Fiji, Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Fransa, Tacikistan, Fransız Polinezyası, Tanzanya, Gana, Türkmenistan, Gurcistan, Uruguay, Honduras, Venezuella, İzlanda, Yemen, Kosta Rika, Yeni Kaledonya, Küba, Yeni Zellenda, Lesoto, Zimbave, Lüksemburg.

