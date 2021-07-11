Posta Dairesi Müdürlüğü’nde bir çalışan COVID-19

Posta Dairesi Müdürlüğü’nde bir çalışanın COVID-19 testi pozitif çıktı, diğer görevli personeller temaslı olduğu için Posta Dairesi Müdürlüğü’nün 26 Temmuz tarihine dek kapalı olacağı açıklandı.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Posta Dairesi Müdürlüğü 26 Temmuz 2021’e kadar kapalı olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi Müdürlüğünde görevli bir çalışanımız COVID-19 pozitif çıkmıştır. Müdürlüğümüzde görevli diğer tüm çalışanların PCR testleri negatif çıkmasına rağmen, temaslı olmaları nedeniyle Posta Dairesi Müdürlüğü ( Filateli Servisi dahil ) 26 Temmuz 2021'e kadar kapalı olacaktır.

Bu nedenle, "Europa" konulu yeni pul serimizin satışa çıkarılma tarihi, 15 Temmuzdan 29 Temmuza ertelenmiştir.

Lefkoşa Merkez Postanesi başta olmak üzere diğer tüm şubelerimiz açık olup Covid-19 önlemleri çerçevesinde hizmet vermeye devam edecektir. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur.

Posta Dairesi Müdürlüğü”