Portofino Otel’de hırsızlık ve kasti hasar

Lefkoşa, 1 Mart 21 (T.A.K.): Portofino Otele girilerek, kol saati ve nakit para çalındığı, odalara da hasar verildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 15-28 Şubat tarihleri arasında, Mağusa’da faaliyet gösteren Portofino isimli otele girilerek, resepsiyon kısmında bulunan 1 kol saati ve 60 TL nakit para çalınırken, bir odanın kapı camı, iki oda kapısının ise kilit kısımları kırılarak hasara uğratıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen V.D.(E-41) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.