Pompalar Maliye'ye çalışacak

Lire başına 17 kuruştan 51 kuruşa:

Firmalar 17 kuruş yerine % 3'ü (51 kuruş) kâr alacak

Bakanlar Kurulu ithalatçı şirketlerin litre başına “17 kuruş” olan dağıtım payını ilk kez yüzdelik olarak belirledi.

Artık firmalar “CİF Mal Bedeli” olarak adlandırılan yakıt satışı fiyatı üzerinden yüzde 3 kâr alacak. Yani her litre yakıtın % 3 bedelini firma alacak.

Böylelikle, şu an yürürlükte olan akaryakıt fiyatları dikkate alındığında “dağıtım payı” 17 kuruştan 51 kuruşa çıktı.

Devlet de yakıttan daha fazla kazanacak! Fonu artırdılar!

Devletin akaryakıta koyduğu vergi, “Fiyat İstikrar Fonu” (FİF) da arttı. 9 Haziran’da devletin 95 oktan benzinden aldığı FİF; 97,83 kuruştan 1,66 TL, 98 oktan benzinden aldığı FİF ise 97,87 kuruştan 1,10 TL’ye çıktı. Euro Diesel’den aldığı FİF 46,06 kuruştan, 1,33 TL gazyağından aldığı FİF ise 33,83 kuruştan, 1,67 TL yükseldi.

2 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak akaryakıt indirimi göz önünde bulundurulduğunda ise 95 oktan benzinden aldığı FİF 1,10 TL, 98 oktandan aldığı FİF 1,10 TL Euro Diesel’den aldığı FİF 1,33 TL gazyağından aldığı FİF ise 1,67 TL oldu.

KİM, NE DEDİ?

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) Genel Müdürü Malik İşimtekin: En düşük pay ithalatçının.

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan: Dolum tesislerinin litre başı kazancı 17 kuruş, 51 kuruşa çıktı.

Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan: Ekonomik akıldan yoksun.

UBP-DP-YDP Hükümeti, Bakanlar Kurulu ithalatçı şirketlerin litre başına 17 kuruş olan dağıtım payını ilk kez yüzdelik olarak belirledi, CİF Mal Bedeli fiyatı üzerinden yüzde 3 yaptı.

Böylelikle, şu an yürürlükte olan akaryakıt fiyatları dikkate alındığında dağıtım payı 17 kuruştan ortalama 55 kuruşa yükseldi.

Bununla birlikte devletin akaryakıttan aldığı Fiyat İstikrar Fonu (FİF) da arttı. 9 Haziran’da devletin 95 oktan benzinden aldığı FİF; 97,83 kuruştan 1,66 TL, 98 oktan benzinden aldığı FİF ise 97,87 kuruştan 1,10 TL’ye çıktı. Euro Diesel’den aldığı FİF 46,06 kuruştan, 1,33 TL gazyağından aldığı FİF ise 33,83 kuruştan, 1,67 TL yükseldi.

2 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak akaryakıt indirimi göz önünde bulundurulduğunda ise 95 oktan benzinden aldığı FİF 1,10 TL, 98 oktandan aldığı FİF 1,10 TL Euro Diesel’den aldığı FİF 1,33 TL gazyağından aldığı FİF ise 1,67 TL oldu.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) Genel Müdürü Malik İşimtekin, en düşük payın ithalatçıya ait olduğunu söyledi, yeni kararla birlikte belirlenen yüzde 3’lük oranın borsa ve döviz kuruna göre değişeceğini belirtti.

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan ise ithalatçı firmaların uzun zamandır kazancının sabit tutulduğunu ifade etti, atılan adımı kamuoyundaki tepkilere rağmen doğru buldu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise atılan adımla vergilerin arttığını dile getirerek, “Devlet, FİF artışıyla Maliye Bakanlığı’na, ithalatçı şirket paylarını artırarak da iki şirkete bu parayı halktan alıp verdi” dedi.

Öte yandan Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan ise alınan kararı, “Ekonomik akıldan yoksun” olarak değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) Genel Müdürü Malik İşimtekin:

En düşük pay ithalatçının

“Primler, 17 kuruştu. Yeni kararla birlikte bu yüzde 3 oldu. Borsa ve döviz kuruna göre değişecek. Paylar içerisinde en düşük pay ithalatçının. Kur ve borsaya göre değişir. Fiyat düşüşü olacaksa olur, bu alınan kararın fiyat düşüşüne etkisi yok. Devlet fiyatlarda düşüşü yapacaksa, yapabilir.

Biz, kendi faturalarımızı, borsayı bildiriyoruz. Devlet kurlara, borsaya bakıyor. Yüzde 3’lük koridor var.

Örneğin, Çarşamba günü bir gemim geldi. Kur 17.39 TL’ydi. Düşüşler, ciddi zarara neden oluyor.

Gemi geldiğinde binde 5 fire farkı vardır. Gemi 4 bin 500 ton olsa, 2.25 ton eksik çıkabilir. Bunun parasını ödemek zorundayız. Uluslararası kuraldır. Geminin gelmesiyle birlikte bağlanması ve tahliyesiyle ilgili 80 bin TL masraf vardır. Bunlar bizim üzerimizde. Stokumdaki ürünlerin hepsi kurun en yüksek olduğu dönemden geldi. İndirim olduğunda zararımız olur yapılan yüzde 3’lük durum da bu zararı karşılamaz. Bizde önemli olan arz güvenliği. TÜPAŞ şartları oldukça ağırlaştı. Vergi ödüyoruz, ciddi maliyetlerimiz var.”

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan:

Dolum tesislerinin litre başı kazancı 17 kuruş, 51 kuruşa çıktı

“Dolum tesislerinin litre başına kazancı 17 kuruştu. Yeni alınan kararla bu kazanç 51 kuruşa yükseldi. Adaya gelen ürünün yüzde 3’ü FİF olarak değerlendirilecek. Aslında bayilerin uzun zamandan beri kazancı sabit tutuldu. Ülkenin akaryakıtsız kalmaması için atılan adım doğru. Dolum tesislerinin kar marjları eski kalmıştı.

17 kuruşla tesislerin hayatta kalması çok zordu. Kimi zaman yakıt getiremediler

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden dolayı, satışlar gerilemeye başladı. Alım gücü sıkıntılı. Bu bize de yansıyacak. Düzenli olarak alan müşterilerimiz daha az litre yakıt almaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi için siyasi kurumlara bağlı olmayan, bağımsız bir kuruma ihtiyaç var. Devlet, ben bu kadar FİF alıyorum, dolum tesisine, bayiye bu kadar veriyorum demeli. 1 yıl boyunca kar marjları aynı kalacak. Dünya piyasasına göre; koridor oluşturulacak. Yüzde 3’lük koridorda, FİF’te değişim olursa fiyat düzenlenecek.”

Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan:

Ekonomik akıldan yoksun

“Ekonomik akıldan yoksun bir uygulama. Akaryakıt ve elektrik fiyatları maliyet unsuru ve tüm fiyatlara yansıyor. Bu nedenle de enflasyon artıyor. Bu durum da kamu maliyesini olumsuz etkiliyor.

Maliye Bakanlığı’nın gelire ihtiyacı vardır. Ama şu anda özel bir dönemden geçiyoruz.

1 sene öncesinde benzin 6.86 TL’ydi. Şimdi 26 TL. Yüzde 400’e yakın artış. Bayilerin payı yüzde 13 iken yüzde 14.5 yapıldı. Oransal olarak böyle artış verilmemeli. Litre başına 17 kuruştu, düşüktü. Ama benzin istasyonlardan böyle bir sıkıntı olduğu dönemde oransal pay verildiği için yüzde 3 yapıldı.”