Polisten trafik denetimi: 1698 sürücü kontrol edildi, 289 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1698 araç sürücüsü kontrol edildi, 289 sürücü rapor edildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün ve bugün gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, 15 sürücü alkollü, 138 sürücü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma ve 3 kişi de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 289 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik kontrollerinde 24 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.