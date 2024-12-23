Polisten sis uyarısı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Aslanköy - Kurudere kavşakları arası ve Yonca Kavşağı civarı ile Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.