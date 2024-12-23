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Polisten sis uyarısı

Polisten sis uyarısı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Aslanköy - Kurudere kavşakları arası ve Yonca Kavşağı  civarı ile Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

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Polisten sis uyarısı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Aslanköy - Kurudere kavşakları arası ve Yonca Kavşağı  civarı ile Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

 Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi. 

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