Polisten sahte Dolar uyarısı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri olarak bulunan şahsın tarafından piyasaya sahte ABD Doları sürüldüğü belirtildi. Seri numaraları belirtilen söz konusu paralarla ilgili işlem yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri olarak bulunan şahsın tarafından, yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan iki adet sahte ABD Dolarını ($100) verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise iki adet sahte 20’lik ve bir adet de sahte 10’luk ABD Doları ($50) banknotlar tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

KB 74166180 D

KB 75652583 D

Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları

MF 48086124 J

ME 61937627 I

Sahte 10 Doların Seri Numarası

PB 03408656 A

Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”

FOTO: ARŞİV