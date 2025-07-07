Polisten sahte ABD doları uyarısı

Polis, piyasada sahte 100'lük ABD doları olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Girne’deki bir işletmede, alınan ürünü ödemek için 2 sahte 100 ABD doları banknot tedavüle sürüldüğü tespit edildi. Sahte ABD Doları ile ödeme yapmaya çalışan şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada ise 8 tane daha sahte 100 ABD doları banknot bulundu.

Sahte ABD dolarlarının seri numaraları şöyle:

"PB91652719, KH62017538C, PC17067618A, KH62016146C, PB91654184A, HE71360436L, KH62021838C, KH62020283C, KH62021917C, KH62017686C"

Polis, sahte ABD doları banknotlardan piyasada bulunma ihtimaline karşı, belirtilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD dolarına karşı alışverişlerde temkinli olunması tavsiyesinde bulundu.