Polisten sağanak yağış ve trafik güvenliği uyarısı

Ada genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin yer yer azaldığını ve su birikintilerinin oluştuğunu açıklayan polis, araç sürücülerine dikkatli sürüş çağrısı yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.