Polis’ten Lefkoşa-İskele Anayolu için yoğun yağış uyarısı
Polis, Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde etkili olan yoğun yağmur nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu duyurdu, sürücüleri uyardı.
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Polis, Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta etkili olan yoğun yağmur nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu duyurdu, sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta (okman Matbaa önleri) etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluşmuştur. Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”
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