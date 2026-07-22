KHK’dan Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı’na giren adaylara duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı (KHK), Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı sonucunda yayınlanan Geçici Liste'de başarılı olarak yer alan adayların kendilerini kapsayan Öğretmenlik Branş Sınavları'na müracaat edebileceğini duyurdu.

KHK tarafından yapılan duyuruda, 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılan Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı sonucunda yayınlanan Geçici Liste'de başarılı olarak yer alan adayların kendilerini kapsayan Öğretmenlik Branş Sınavları'na müracaat edebileceği belirtildi.

Duyuruda, “Ancak, yapılan müracaatların geçerli sayılabilmesi için, üç iş günü itiraz süresi sonrasında yayınlanacak olan Kesin Liste'de de başarılı olmaları gerekmektedir.” denildi.