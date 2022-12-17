Polisten 4 ilçede denetim: 939 araç sürücüsü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı

Polis dün akşam dört ilçede, eş zamanlı “asayiş ve trafik denetimleri” gerçekleştirdi.

Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekânları, kahvehaneler, pansiyonlar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar, bahis evleri, marketler, pansiyonlar ve kumarhaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhanede bulunması yasak 62 kişi tespit edildi

Asayiş denetimleri kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 62 kişi, ruhsatsız olarak alkollü içki ve tütün ürünlerini satışı sunan 1 market işletmecisi ve araçlarında yapılan aramalar sonucu elektronik sigara, satışı yeşil reçeteye tabi hap ve ampül, tecavüz-i alet ile kanunsuz çakı tasarruf ettikleri tespit edilen 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik… 939 araç sürücüsü rapor edildi, 36 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Öte yandan trafik denetimleri kapsamında ise; toplam 4 bin 270 araç sürücüsü kontrol edildi, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 939 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

36 sürücünün aracı trafikten men edilirken, 2 sürücü ise tutuklandı.