Polisiye Olaylar

Lefkoşa’da bir markette çalışan üç kadın, çeşitli market ürünlerini çalmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan G.Y. (K-33), M.A. (K-32) ve Y.J.’nin (K-32), henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Tuzla’da sakin 58 yaşındaki Şeref Alcan aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Polis, dün, 21.30 sıralarında, Tuzla'da sakin Şeref Alcan’ın (E-58) ikametgâhında aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yues Andre Paul Bouchet’in ölüm sebebi “kalp krizi”

25 Ağustos Cuma günü, Dipkarpaz’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Yues Andre Paul Bouchet’in (E-67) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

İş yeri denetimleri sürüyor

Polisin yaptığı denetimlerde Girne ve Yedidalga’da 3 iş yeri işletmecisine yasal işlem yapılırken, Lefkoşa ve Girne’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.

Polis tarafından yapılan denetimlerde, üç farklı iş yerine “kapama saatine riayetsizlik”, “izinsiz müzik yayını yapmak” ve “alkollü içki ruhsatı olmadan içki bulundurmak ve satışa arz etmek”ten yasal işlem başlatıldı; ikamet izinsiz üç kişi de tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 26-27 Ağustos tarihlerinde, polis tarafından yapılan denetimlerde, Girne’de faaliyet bir iş yerinin kapama saatine riayet etmediği, bir iş yerinin yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı belirlendi. Yedidalga’da faaliyet gösteren bir iş yerinin yetkili makamdan geçerli alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulundurup, satışa arz ettiği tespit edildi. Söz konusu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada ayrıca, yapılan denetimlerde ikisi Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere toplam üç kişinin ikamet izinsiz olarak ülkede bulundukları tespit edilerek tutuklandığı da kaydedildi.