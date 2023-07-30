Polisiye Olaylar

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede dün akşam saat 21:30 sıralarında şüpheli hareketler sergileyen İ.G.(E-26)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi toplam 59 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

750 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildi

Dün akşam, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersayon kapsamında, S.A.(E-66)’nın tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Y.(E-62) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Güzelyurt'ta trafik denetimlerinde hintkeneveri olduğuna inanılan madde ele geçirildi

Dün saat 17:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan S.O.J.(E-28)’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde, S.O.J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, ikametgahta sakin P.F.A.(E-26)’nın tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Girne'de hırsızlık

Dün saat 16:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza edilen çanta ve içerisinde bulunan toplam 500 ABD doları ile 90 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kablosuz telefon kulaklığı çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.P.G.(E-37) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.