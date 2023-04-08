“Polisi de darp ettiler, makul kuvvetle tutuklandılar”

Lefke’de alkollü şekilde 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunan zanlılar, olay yerine gelen polisleri darp girişiminde bulundu, “makul kuvvetle kullanılarak” tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Biran Yıldır 7 Nisan tarihinde Lefke'deki Atatürk Caddesi üzerinde A.I. ve B.C.Z. isimli zanlıların alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada iki kadına küfrettikten sonra, cinsel taciz suçunu işleyip makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduklarını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ancak o sırada kendilerini tutuklamaya gelen polis memurlarını görevlerinden men ve darp etmek suretiyle mukavemette bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların daha sonra makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgede kamera görüntüleri inceleneceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını telp etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.