Polisi bıçakla tehdit etti
Limasol’un Türk semti Ay. Antoniu bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün (adı belirtilmedi) Kıbrıs Rum polisine bıçak çekmekten gözaltına alındığı bildirildi.
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Limasol’un Türk semti Ay. Antoniu bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün (adı belirtilmedi) Kıbrıs Rum polisine bıçak çekmekten gözaltına alındığı bildirildi.
Fileleftheros, dün akşamüzeri aile içi kavga yaşandığı ihbarı alan polisin belirtilen eve gittiğini ancak içeri girmesine müsaade etmeyen 69 yaşındaki ev sahibinin, mutfak bıçağını alarak ev dışında bekleyen polislere doğru tehditkâr şekilde yürüdüğünü yazdı.
Kıbrıs Rum polisinin havaya ateş açması üzerine bıçağı elinden atan kişinin gözaltına alındığı, bugün de tutukluluk emri alınmak üzere yargıç karşısına çıkarılacağı kaydedildi.
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Etiketler : yenidüzen, tak, bıçak, Fileleftheros