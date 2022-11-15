Polise 'müdür' ARANIYOR!

Ayşe GÜLER

Polis örgütüne yeni Genel Müdür atanması için sancılı bekleyiş başladı.

Genel Müdür Ahmet Soyalan, görev süresinin Kasım ayı sonunda bitecek olması nedeniyle izne ayrıldı.

Genel Müdür Yardımcılığı için ise Meclis’te dün sabah Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı yasallaştı, gece geç saatlerde ise Polis Genel Müdürlüğü 1’nci Yardımcılığına İskele Polis Müdürü Kasım Kuni atandı.

Halen Polis Genel Müdürlüğü 2’nci Yardımcılığı görevinde bulunan Hüseyin Sağıroğlu ise aynı görevde kaldı.

Muhalefetin itirazlarına rağmen yasanın oy çokluğuyla Meclis’ten geçmesinden yaklaşık 8 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Alişan Şan imzasıyla 3’lü atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

ÜstEL Hükümeti’nin PGM’de 1’inci Yardımcı Eybil Efendi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Polis Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanabilecek kriterlere sahip isim olmaması nedeniyle hazırladığını belirttiği Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yönelik süreç de işlemeye başlasa da poliste yeni Genel Müdürün kim olacağına yönelik soru ise cevap bulmadı.

Meclis’te muhalefete rağmen oyçokluğu ile geçti

Polis yasasında yapılmak istenen değişiklik, geçtiğimiz hafta Genel Kurul gündemine gelmişti.

ÜstEL Hükümeti, yasa değişikliğinin ivedilikle İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi’nde görüşülmüş, oy çokluğuyla Genel Kurul’a sevk edilmişti.

Dünkü Meclis toplantısında da yasa çalışması gündeme gelmişti.

Polis Genel Müdür Yardımcılığı için aranan nitelikler değiştirilmiş, görevlendirme için “polis örgütünde fiilen en az otuz yıl çalışmış olmak” şartı konulmuştu.

“Adaylara yönelik havuzun daraltıldığı” gerekçesiyle muhalefetin itiraz ettiği yasa tasarısı, imza için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmişti.

6 aday vardı, yeni düzenleme ile bu sayı 4’e geriledi…

Yapılan değişiklikle, PGM 1’inci Yardımcılığı aday sayısı 6’dan 4’e gerilemişti.

Mevcut yasaya göre aday isimler arasında, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, PGM İdari Polis Müdürü Kaan Reza Saçar, PGM Adli Polis Müdürü Zafer Zaifer, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, Girne Polis Müdür Gökay Karagil, Mağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete atanabilecekken, yeni düzenleme ile Karagil ve Çete liste dışı kalarak, elenmişti.

Meclis’te de sabah gündem olmuştu…

Erhürman: “Havuz genişlemedi, daraltıldı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisteki terfi ve atamalarının bugüne kadar yargıya taşındığını hatırlattı.

Bu konuda yapılacak düzenlemenin polis içerisinde motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, polisin ciddi iş yükü altında olduğunu belirtti.

Yeni düzenleme ile görevlendirme ile ilgili “30 yıl çalışma koşulunun” eklendiğini ifade eden Erhürman, bu nedenle de ‘havuzun’ daraltıldığını ifade etti.

Erhürman, “Ne yapılmaya çalışıldığı bizle de görüşülsün demiştik. Ünal Bey girişim yaptı ama bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Erhürman, “CTP’nin X şahıs polis müdürü olsun, y şahıs yardımcı olsun diye bir yaklaşımı olamaz, hele de bunun için bir yasa değişikliğine gidilsin yaklaşımı olamaz” dedi.

“Burada bir tutarsızlık var. Gerekçe hiçbir şekilde paylaşılmış değil” diyen Erhürman, bu şekilde yapılan bir çalışmaya CTP’nin evet demeyeceğini kaydetti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova:

“Şu anda, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcılığına atama yapılamaz”

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise şu anda mevcut yasa ile Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcılığına atama yapılamadığını belirtti.

PGM Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresinin Kasım ayı sonunda sona ereceğini söyleyen Berova,

“Polis Genel Müdürü 1’inci yardımcısı mevkiinin boş olması nedeniyle 2’inci yardımcının da emeklilik sonrasında vekalet etme durumu söz konusu değil. Bu sorun, ciddi sıkıntı yaratıyor” dedi.

Berova, polis terfileriyle ilgili sıkıntı olduğunun farkında olduklarını da ifade ederek, “Bu aşamada üst düzey bir aşama yöntem olarak 3’lü kararname ile atanan bir süreç… GKK’nın önerisi üzerine gelişen bir sinsile…” değerlendirmesinde bulundu.

Akademi mezunu olan polis müdürlerinin 50’li yaşlarda olduğunu, 10 yıllık hizmet sürelerinin bulunduğuna yönelik bilgi paylaşan Berova, yapılmak istenen değişikliğin 2024 yılını kapsayacağını dile getirdi.

Yasa ne içeriyor?

“Fiilen en az 30 yıl çalışma” şartı

Yeni düzenlemeye göre, Polis Genel Müdürü Yardımcılığı atamalarında aranan şartlara “polis örgütünde fiilen en az 30 yıl çalışmış olmak” zorunluluğu getirildi.

Yapılan yeni çalışmada atamalarla ilgili “en az lise mezunu” olma, en az 1 yıl süreyle ilçe polis müdürlüğü görevi yapmak, 3’üncü derece Polis Müdürü rütbesinde bulunma şartı da getirildi.

Yeni düzenlemenin 2024 yılında sona ermesi planlanıyor.