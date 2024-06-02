“Polise ‘bıdı bıdı yapma lan’ diyerek yumruk attı”

Girne’de devriye yapan trafik polislerinin “eşini rapor etmeye çalıştığı” gerekçesiyle bir memura “bıdı bıdı yapma lan” diyerek yumruk atan ve parmağının kırılmasına neden olan zanlı tutuklandı, mahkemede “alkolden kaynaklı adrenalin ile böyle bir suç işledim özür dilerim” diyerek kendini savundu.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, A.Ü. isimli zanlının, “Vahim Zarar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-i Hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Pazar gün sabaha karşı 01:15 saatlerinde, Girne’de Namık Kemal Caddesi üzerinde, nefesinde 360 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının, “eşinin trafik ekipleri tarafından rapor edildiği” gerekçesiyle yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek kontrol noktasında görevli polis memurunun üzerine yürüyüp, “bıdı bıdı yapma lan” diyerek, polis memurunun yüzüne yumruk atıp yere düşmesi ve parmağının kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis olayın akabinde zanlının olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafında makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgede incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu ve zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “alkolden kaynaklı adrenalin ile böyle bir suç işledim özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.