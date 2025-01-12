Polis: Zanlı parayı sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti

Lefkoşa’da "müstahdem tarafından sirkat" suçlamasıyla tutuklanan 33 yaşındaki zanlı M.E.Y. (, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının, Avunduk Süt Ürünleri Sanayi LTD çalışanlarına ödeme için aldığı 407 bin TL’yi çalışanlara vermeyerek sirkat ettiği iddia edildi.

Polis, zanlının parayı sanal bahiste kaybettiğini itiraf ettiğini ancak ifadesinin henüz teyit edilmediğini belirtti.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis 27 Aralık 2024 -7 Ocak 2025 tarihleri arasında, Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin zanlının (E-33), müstahdemi olduğu Lefkoşa Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Avunduk Süt Ürünleri Sanayi LTD işletmesindeki çalışanlara ödemesi için teslim aldığı olduğu toplamda 407 bin TL nakit parayı çalışanlara ödemeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 11 Ocak tarihinde geldiğini söyleyen Özdiken, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği huzurda bulunan zanlının ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, aynı tarihte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

“Paraları sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti”

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini paraları sanal bahiste kaybettiğini söylediğini aktardı.

Polis, tahkikatın henüz çok yeni olmakla birlikte izlenmesi gereken kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin temin edilmesi gerektiğini söyledi. Özdiken, ayrıca zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin henüz teyit tekzibinin yapılamadığını anlattı.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu paranın da akıbetinin araştırılmasının yapılması gerektiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.