Polis, Zahra Sokak'taki şüpheli bavula müdahale etti

Polis, Lefkoşa'da Zahra Sokak üzerinde yol kenarında bulunan şüpheli bavula müdahale edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zahra Sokak üzerinde yol kenarına şüpheli bir bavul bırakıldığı polisin bilgisine gelmesi üzerine sokak üzerinde polis tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak söz konusu bavul, PGM Bomba İmha Uzmanları tarafından uzaktan müdahale edilerek açıldı. İşlem sonrası valizin boş olduğu, içerisinde herhangi bir şeyin olmadığı tespit edildi.