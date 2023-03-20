Polis, Yeşilırmak’ın kardeşinin tutuklandığını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kardeşinin, bir kadına yönelik şiddet uyguladığı ancak polisin, şikayete rağmen adamı tutuklamadığı yönündeki iddialar üzerine Polis Basın Subaylığı, söz konusu şahsın bugün tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, mahkeme emri gereğince tutuklanan şahsın aleyhinde gerekli yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

Olayın 18 Mart tarihinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, şikayetin 19 Mart’ta polise rapor edildiği ve bugün de zanlının tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, halktan gelen her türlü şikayeti anında değerlendirdiği, kişilerin makam veya statülere bakılmaksızın hiçbir şahıs veya zümreye ayrıcalık tanımadan, tarafsız ilkesine bağlı kalarak görevini yürüttüğü kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ve internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında; bir milletvekilinin kardeşi olan erkek şahsın kadın arkadaşını darp edip, cep telefonunu gasp ettiği ve polisin söz konusu şahsı neden halen tutuklamadığı yönünde haberler yer almaktadır.

Bahsi gecen olay, 18.03.2023 tarihinde meydana gelmiş olup, olay müşteki tarafından 19.03.2023 tarihinde polise rapor edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu erkek şahıs bugün (20.03.2023) tespit edilerek mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup, aleyhinde gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü bu olayda da görüleceği üzere, halktan gelen her türlü şikâyeti anında değerlendirmekte, kişilerin makam ve/veya statüleri ne olursa olsun tarafsızlığını koruyarak hiçbir şahıs ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan, yansızlık ilkesine bağlı kalarak görevlerini yürütmektedir.”

Emrah Yeşilırmak da açıklama yapmıştı

Kardeşi E.Y.’nin bir kadına yönelik şiddet uyguladığı ve polisin şikâyete rağmen herhangi bir adım atmadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz” demişti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yeşilırmak, kadına yönelik şiddeti tasvip etmediğini ifade ederek, “Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolayısı ile ‘milletvekili kardeşidir’ diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

“Kardeşimi korumam söz konusu bile olamaz”