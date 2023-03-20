“Kardeşimi korumam söz konusu bile olamaz”

Kardeşi E.Y.’nin bir kadına yönelik şiddet uyguladığı ve polisin şikayete rağmen herhangi bir adım atmadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz” dedi.

Yeşilırmak’ın kardeşinin, Cumartesi akşamı bir kadını darp ettiği ve kadının polise başvurmasına karşın, herhangi bir adımın atılmadığı, E.Y. isimli şahsın tutuklanmadığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emrah Yeşilırmak, kadına yönelik şiddeti tasvip etmediğini ifade ederek, “Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolayısı ile ‘milletvekili kardeşidir’ diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz” dedi.

Yeşilırmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Basına kardeşim ile ilgili yansıyan ‘kadına karşı şiddeti’ kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim. Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolasıyla "milletvekili kardeşi'dir" diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz."