Polis: “Yasa dışı yollarla güneye geçmek istedi”

Adanın kuzeyinden, güneyine ‘yasadışı yollardan geçmek’ için askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı O.R.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 5 Nisan 2022 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Taşpınar'da (Angolem) adada öğrenci olarak bulunan Nijerya uyruklu O.R.O.’nun kuzeyden güneye geçmek için Birinci Derece Askeri Yasak bölge olan alanını ihlal ettiği ve görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Sönmez, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.