Polis ve Savcılık Cemal Redif ile ilgili suç unsuru tespit etmedi

Portakal kesim işçilerinin maaşlarını almadıkları ve pasaportlarına el konuldukları gerekçesiyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne yapılan şikâyet doğrultusunda, polis ve savcılığın Cypruvex Müdürü Cemal Redif ile ilgili suç unsuru tespit etmediği öğrenildi.

Portakal kesim işçileri geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs’ın kuzeyine gelebilmek için aracılara 8’er bin Euro ödeme yaptıklarını, kötü yaşam koşullarına maruz kaldıkları ve pasaportlarına el konulduğu gerekçesiyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunmuşlardı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Polis ve Savcılık soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda Cypruvex Müdürü Cemal Redif ile ilgili suç unsuru tespit etmedi.