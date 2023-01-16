Polis uyardı: Dağyolu'nu kullanacak sürücüler dikkat!

Polis, Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda etkili olan yağış nedeniyle yol içerisine çamurlu topraklar ve taşlar aktığını belirterek, söz konusu yolu kullanacak olan sürücülere uyarı yaptı.

Açıklama şöyle:

"Yol ve trafik güvenliği açısından; Girne - değirmenlik (Dağyolu) anayolunda yağmur nedeniyle yol içerisine akan taş ve çamurlu topraklar, alınan polis tedbirler ile belediye ekipleri tarafından temizleniyor. bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."

Kırok: "Çalışmalarımızı yaptık, sorunlar çözüldü"

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, YENİDÜZEN'e "Bütün tedbirleri aldık, çalışmaları yaptık, sorunlar çözüldü. Şu an için herhangi bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Kırok, su baskınlarının bölgedeki çarpık yapılaşma ve dere yataklarının uzun süredir temizlenmemesinden dolayı kaynaklandığını belirtti. Kısa sürede tüm sorunlu noktalara müdahale ettiklerini söyleyen Kırok, Sivil Savunma ekiplerinden de yardım aldıklarını kaydetti. Kırok, hem belediye emekçilerine, hem de sivil Savunma ekiplerine teşekkür etti.



Esentepe - Alevkayası arasındaki yola düşen kaya parçaların temizlik çalışması.