Polis, Turanlı’yı korudu; arbede çıktı

Devrim DEMİR

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), KIB-TEK’e 92 milyon TL borcu olan Ercan Havalimanı’nın elektrik enerjisini keseceğini açıklaması üzerine polis, kesim işleminin yapılacağı Meriç Trafo Merkezi önüne adeta etten duvar ördü.

Yapılan açıklamaların ardından polis ile KIB-TEK çalışanları arasında arbede çıktı, elektrik enerjisi kesilemedi...

YENİDÜZEN muhabirinin bölgeden edindiği bilgide, hava trafiği güvenliğini olumsuz yönde etkilememek adına Sivil Havacılık Dairesi’nin elektrik enerjisinin kesilmeyeceği ancak yolcu salonunun kesileceği ifade ediliyor.

Polis ile konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Anayasal bir hak ve nizamnamede yer kurallar gereği elektrik enerjisini kesmek istediklerini söyledi, polisten "trafo merkezine girişlerini engelleyen emrin yazılı halini" talep etti. Polis ise emrin sözlü geldiğini belirtti.

Bunun üzerine Tuğcu, "Ülkeyi yönetenler Emrullah Turanlı’yı korumak için polisi kullanıyor" yorumunu yaptı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Ercan Emrullah Turanlı’nın, KIB-TEK ise halkındır; korumanız gereken KIB-TEK’tir”

Eylemde basın açıklaması yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Ercan Emrullah Turanlı’nın, KIB-TEK ise halkındır; korumanız gereken KIB-TEK’tir” dedi.

KIB-TEK çalışanları olarak T&T şirketine kıyağa son vermek için trafo merkezi önünde toplandıklarını söyleyen Tuğcu, “Siz (KIB-TEK yönetimi) kesemezsiniz ama biz keseriz dedik ve ayrıcalıklı Emrullah Turanlı’ya ait Ercan’ın elektriğine dokunmaya geldik” dedi.

“Garibanın gözünün yaşına bakmadan 675 TL bakiyesi olduğunda hemen elektriğini kesen KIB-TEK yönetimi, 92 milyon TL’lik borcu olan Turanlı’ya itimat gösteriyor. Bu adaletsizliğe son verilmesi için buradayız” diyen Tuğcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Turanlı’ya borcunu ödemesi için gün verdiklerini ancak KIB-TEK yönetiminin T&T ile mutabakat sağlandığını açıkladığını belirten Tuğcu, “borçları tahsil etmeyip kurum bütçesine yarattığı eksiklikle ilgili mutabık kalmış olabilirsiniz ama biz EL-SEN olarak sizinle mutabık değiliz” dedi.

KIB-TEK yönetiminin sözünü ettiği mutabakatın tam olarak ne olduğunu soran Tuğcu, “Yasal çerçevesi nedir? İmzalar nerededir? KIB-TEK yasalar ve tüzüklerle yönetiliyor. Son 3 buçuk yılda 9 kez belli zümrelere af çıkarıldı. Son af yasası, özellikle siyasilere yakın sermaye grupları için yapılmıştır. 10 yıl gibi bir süreyle yüzde 0 faizle taksitlendirilmiştir bu borçlar. Ama bu af, halkımız için, buradaki polisler için yapılmamıştır” dedi.

KIB-TEK’in dünkü açıklamasında, mutabakata halk için varıldığının ifade edildiğini anımsatan Tuğcu, “Ercan halkın malı değil… Ercan çoktan satıldı arkadaşlar. Ercan, Kıbrıs Türk halkının değil, Emrullah Turanlı’nın malıdır. Ama KIB-TEK hala daha halkın malıdır. Siz bunu yaparak Emrullah Turanlı’yı koruyorsunuz. Ama korumanız gereken, KIB-TEK’tir” şeklinde konuştu.

Arbede çıktı

Yapılan basın açıklamasının ardından, trafo merkezine girme yetkisi bulunan KIB-TEK çalışanları trafoya girmeye çalıştı, polis ile arbede yaşandı.

Çalışanların, “Lütfen, bırakın girmek zorundayız” sözlerine karşın polis, KIB-TEK çalışanlarına müdahale etti.

Emekçiler, borcu olmasına rağmen Ercan’ın elektriğini kesemedi, “Polis, Turanlı’yı korudu” yorumları yapıldı.

Ne olmuştu?

Sendika, yurttaşın elektrik enerjisinin 675 TL bakiyesi olması halinde kesildiğini ancak Ercan Havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı’nın 92 milyon TL’lik borcuna rağmen herhangi bir işlemin yapılmamasına tepki gösteriyor…

Sendika, hafta başında yaptığı açıklamasında, Ercan’ın borcunun Cuma gününe kadar ödenmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine dün KIB-TEK yönetimi bir açıklama yaparak, Ercan Havalimanı’nın kuruma olan borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Ancak sendika, varılan mutabakatın KIB-TEK ile Ercan Havalimanı işletmecisi arasında olduğunu, borcun devam ettiğini belirterek, elektrik enerjisini keseceklerini vurgulayan bir açıklama yayınladı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu açıklamada, “Sizler, Emrullah Turanlı’nın (T&T’nin sahibi) borçlarını tahsil etmeyip, bu borcun kurum bütçesinde yarattığı açığı halkın cebinden almaya devam etme konusunda mutabık kalmış olabilirsiniz, ancak biz El-sen olarak sizinle mutabık değiliz” dedi.