"Polis tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradım, sesimi duyun"

Günsel Angela isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, polis tarafından darp edildiğini ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Arkadaşının cinsel kimliğinden dolayı polis tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradığını açıklayan Günsel Angela, darp raporu olduğunu ve polis hakkında yasal yollara başvurduğunu duyurdu.

“Sesimi duyurmanızı istiyorum” diyen Günsel Angela, arkadaşının cinsel kimliğinden dolayı şiddete uğradığını, kendisinin de polisi aradığını ifade etti. Şiddete uğradığı arkadaşı için polisi arayan Angela, polis tarafından da kendisinin şiddete uğradığını iddia etti.

Polisten kimliğini istemesine rağmen kimliğini göstermediğini ifade eden Günsel Angela, söz konusu polis tarafından hem tacize hem de şiddete uğradığını iddia etti.

Ellerinin çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar olduğunu da ifade eden Günsel Angela, darp raporu aldığını ve polis hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

Günsel Angela, “Milyonlarca kadın benim gibi darp edilir ve sesini duyuramaz. Ben sesimi duyurmak istiyorum” dedi.