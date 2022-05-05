Polis: “Sürekli sirkat suçu işliyor”

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan zanlı H.Ö. yine marketten hırsızlık yaparken tespit edildi. Zanlı tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlının “Sirkat” suçundan yargılandığını belirtti.

Polis zanlının, 30 Nisan 2022 tarihinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir marketten, 29 adet 3 bin 283 TL değerindeki çeşitli markalardaki ürünleri sirkat ettiğini belirtti.

4 Mayıs 2022 tarihinde de zanlının yine aynı market içerisinde henüz değeri ve sayısı tespit edilemeyen ürünleri çaldığını belirten polis, zanlının ürünleri market dışına çıkardığı sırada fark edildiğini görmesi üzerine tekrardan market içerisine girip ürünleri raflara yerleştirdiği sırada tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının Hamitköy’deki evinde yapılan aramada ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini de söyledi. Polis, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti, Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.