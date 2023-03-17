Polis: “Sultan’ın hayati tehlikesi sürüyor”
Lefkoşa’da, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sultan’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan M.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sultan’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan M.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Hüseyin Karan, 15 Mart tarihinde Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz’e çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu anımsattı.
Polis, 15 yaşındaki Sultan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.
Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.