Polis: Suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı var

İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na giriş yaptığı sırada el valizi içerisinde 500 bin Euro tespit edilen ardından da “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçları ile ilgili tutuklanan Y.K.T hakkındaki soruşturma genişledi.

Polis, zanlının 24 Mart tarihinde de 600 bin Euro ile ülkeye giriş yaptığını, söz konusu para ile ilgili “mülk ve konut alımı” açıklaması yaptığını tespit etti.

Paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili geniş çaplı polis soruşturması devam ederken, zanlının paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahat yapamadığı, bir suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğu da polis tarafından mahkemede aktarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis olguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sami Güneş olayla ilgili bulguları aktardı.

Güneş, 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği’nden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanı’na giriş yapan zanlı Y.K. T tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500 bin Euro’yu Ercan Gümrük Şubesine "Yatırım" Amaçlı getirdiği para olarak beyan etmesine müteakip, konu şahıs ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022’de yapılmış 600 bin Euro’luk “Mülk ve Konut alımı” açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.

“Şüpheli…”

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine konu beyanındaki 600 bin Euro ile ilgili izahat istenmesi üzerine Girne' den bir arkadaşı adına mülk alarak konu mülkü sattığı beyanında bulunduğunu aktardı.

Yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, parayı Girne' den mülk ve taksi T izni almak için getirdiğini, konu paranın daha önce getirdiği ve tekrar Türkiye’ye götürdüğü 600 bin Euro’dan kalan para olduğu beyanında bulunduğunu belirtti.

“Paranın kaynağı izahat edilemedi”

Polis zanlı mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek 24 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan "Konut ve Mülk alımı" olarak beyan ederek KKTC'ye getirdiği 600 bin EURO 25 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanından beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirtmesi üzerine aleyhine Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sami Güneş, meselenin tahkikatının devam ettiğini yapılan beyan, paranın KKTC'ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir suç geliri aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu belirtti.

7 gün tutuklu kalacaklar

Bu bağlamda tahkikatın yeni olduğunu da belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.